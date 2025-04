Polícia prende 13 pessoas em operação contra grupo criminoso investigado por telentrega de drogas

A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira (24) a terceira fase da operação El Patron. A ofensiva tem como alvo grupo criminoso suspeito de comercializar drogas no sistema de telentrega.

Até as 8h, oito pessoas haviam sido presas preventivamente e cinco em flagrante. Durante a ação também foram apreendidas armas de grosso calibre, como espingardas, fuzis e revólveres.

Segundo o delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), durante a ação desta quinta um dos líderes do grupo foi preso — o nome dele não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Civil, são cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão nos municípios de Esteio, na Região Metropolitana, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Campo Bom, no Vale do Sinos.