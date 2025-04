Polícia prende homem suspeito de tentativa de homicídio de motoboy em Esteio

Relembre o caso

O motoboy Nicholas da Silveira Cardoso, de 24 anos, foi esfaqueado nove vezes durante uma emboscada dentro de um condomínio em Esteio, no dia 22 de março. O motociclista foi hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo e teve alta no último dia 30.

— Não deu tempo de nada. Nem desliguei a moto, não consegui nem botar o pezinho da moto no chão. O rapaz já me golpeou com uma facada nas costas, tomei um soco também, acho que foi de soqueira. Só sei que tomei umas quatro, cinco facadas, e daí eu já caí. A partir desse momento, não lembro de nada. Só depois do momento que eles me arrastam para fora do prédio e me abandonaram na rua como se fosse um animal. Me jogaram na rua como se fosse um bicho — relembrou o motoboy em entrevista.