Polícia indicia pai de menino de cinco anos jogado da ponte em São Gabriel

Tiago circulou com a criança de bicicleta antes do crime.

A Polícia Civil indiciou, nesta terça-feira (22), o pai do menino Théo Ricardo Ferreira Felber , de cinco anos, atirado da ponte sobre o Rio Vacacaí, em São Gabriel, no dia 25 de março.

Conforme o delegado Daniel Severo, Tiago Ricardo Felber, 40 anos, foi indiciado por duas ocorrências: a morte do menino e uma tentativa de homicídio anterior. Isso porque a perícia apontou que os sinais de esganadura que a criança tinha no pescoço eram de momentos anteriores, o que indica que Théo já havia sido vítima de tentativa de homicídio pelo pai.

No caso do homicídio consumado, as qualificadoras foram motivo fútil (ciúmes e vingança da ex-companheira), meio cruel (arremessando a vítima de uma ponte, com a intenção de que morresse afogada), à traição e mediante dissimulação (por ter levado o menino a um passeio de bicicleta), além de ser cometido contra pessoa menor de 14 anos e descendente do autor do crime.