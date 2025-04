Polícia Civil deve indiciar suspeito de agredir funcionário em Canoas por tortura e cárcere privado

A vítima, um homem de 49 anos, está sob tratamento psicológico e sofrendo com internações por causa de infecção na mão em que foi obrigado a cortar um dos dedos com alicate.

Conforme o delegado Marco Antônio Arruda Guns, da 1ª Delegacia de Polícia de Canoas, a análise no celular do suspeito indicou que ele realmente gravou a sessão de tortura — como a vítima havia contado — e também repassou imagens para algumas pessoas. Quem recebeu o material pode ser chamado a depor na condição de testemunha.

O patrão também teria aplicado choques elétricos no funcionário e despejado água fervente nas costas do homem, o que causou queimaduras de segundo grau, conforme o relato da vítima .

Segundo a polícia, o funcionário também foi obrigado a decepar o próprio dedo com um alicate de cortar corrente. É este ferimento que tem causado várias idas da vítima ao hospital para tentar conter a infecção que atingiu a mão, segundo relatou a Zero Hora a companheira da vítima.

— Ele precisa nova internação. Mas está tão traumatizado, com tanto medo, que nem no hospital quer ficar sozinho. Tenho que ficar com ele. Por conta disso, não posso fazer minhas faxinas. Saímos de casa só com a roupa do corpo, nem documentos pegamos. Estamos morando em duas peças emprestadas, somos 10 pessoas. As crianças têm tomado café preto sem açúcar. Hoje, não tenho nem uma Páscoa para dar a elas — lamenta a companheira da vítima.