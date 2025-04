Polícia aponta briga entre vizinhos como motivação para morte de jovem sequestrado em Tramandaí 

Corpo da vítima foi encontrado em Cidreira, no Litoral. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil afirma que a motivação para a morte do jovem que foi sequestrado em Tramandaí, no Litoral Norte, é uma briga com vizinhos. Alexandre Ossoski, de 24 anos, foi raptado de casa na segunda-feira (31) e encontrado morto nesta quinta (3) em uma área rural de Cidreira.

Conforme o delegado Alexandre Souza, ainda na segunda, a vítima ameaçou o vizinho com uma arma reclamando do barulho — no local funciona uma reciclagem. Há um histórico de boletins de ocorrência registrados na Brigada Militar (BM) entre o jovem e a vizinhança, com situações de ameaça, perturbação, calúnia e vias de fato.

Até o momento, três pessoas foram presas em Capão Novo por suspeita de envolvimento no crime. Duas delas foram apontadas como participantes diretas no sequestro do jovem.

O terceiro homem foi detido por tráfico de drogas e posse ilegal de munição, além de também ser investigado por possível participação no caso. A polícia busca outros envolvidos.

Os presos têm ligação com uma facção criminosa que atua no Litoral Norte. Ainda segundo o delegado Souza, a casa onde o barulho é gerado não é um ponto de tráfico, mas é frequentada por pessoas envolvidas com drogas.

Alexandre Ossoski não possuía ligação com o crime organizado nem antecedentes criminais, conforme a polícia.

Câmeras de monitoramento da residência flagraram o momento em que ele foi agredido e colocado em um carro.

Nas imagens, aparecem cinco pessoas e um motorista. Segundo a Polícia Civil, uma delas é o vizinho com quem ele possuía o desentendimento. Ele não foi preso.