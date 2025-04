Polícia aguarda laudos para finalizar investigação sobre morte de menino jogado de ponte em São Gabriel

Uilian Pachceho/ Up TV / Reprodução

A Polícia Civil de São Gabriel, na Fronteira Oeste, aguarda laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para concluir a investigação da morte de Théo Ricardo Ferreira Felber , de cinco anos.

Em 25 de março, o menino morreu após ser jogado de uma ponte . O pai dele, Tiago Ricardo Felber, 39 anos, se entregou à polícia e confessou o crime no mesmo dia. Ele está preso.

Em nota à reportagem, o IGP informou que os laudos da necropsia e do local da residência "já estão praticamente concluídos" e que aguarda os resultados do exame toxicológico feito na criança.

Segundo o instituto, "todos os trabalhos estão sendo conduzidos com a maior celeridade possível", mas ainda não há uma data para a finalização de todos os trabalhos.

Como foi o crime

À polícia, o Tiago Ricardo Felber disse ter cometido o crime para se vingar da ex-companheira , mãe da criança, com quem teve um relacionamento até novembro.

No início da tarde do último dia 25, o menino foi jogado de uma ponte sobre o Rio Vacacaí. O corpo dele foi encontrado horas depois.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram a criança circulando de bicicleta com Felber horas antes do crime.

O menino foi velado e sepultado dois dias depois, em Nova Hartz, no Vale do Sinos, onde morava com a mãe.