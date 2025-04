Perícia confirma soda cáustica em água de bebedouro contaminada em empresa de Canoas, diz delegado

Câmeras registram o momento em que o suspeito teria colocado a substância no bebedouro.

As amostras coletadas e analisadas pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmaram presença de soda cáustica na água do bebedouro de uma empresa de Canoas , na Região Metropolitana, segundo o delegado Marco Guns. Um funcionário, que não teve o nome divulgado, está preso preventivamente por suspeita de contaminar o líquido.

O caso ocorreu na noite do dia 24 de março. Câmeras de segurança registraram o momento. Nas imagens, é possível ver o homem levantando a parte superior do bebedouro e despejando um líquido que estava em uma caneca. Em seguida, ele sai do local.