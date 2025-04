Perícia aponta desgaste em freio de ônibus da UFSM envolvido em acidente, diz delegado

Veículo está em um depósito do Detran, em Lajeado. André Ávila / Agencia RBS

O ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) envolvido no acidente que deixou sete mortos e 26 feridos em Imigrante, no Vale do Taquari, apresentava desgaste em um dos freios traseiros. A informação foi repassada pelo delegado José Romaci Reis à reportagem de Zero Hora nesta segunda-feira (28).

A análise no ônibus foi iniciada em 8 de abril pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) e entregue nesta tarde à Polícia Civil. O objetivo, conforme polícia, era identificar vestígios técnicos e mecânicos que pudessem auxiliar na compreensão da dinâmica do ocorrido.

— Em um dos freios, na parte traseira, no lado direito, as lonas estavam excessivamente gastas. E provavelmente isso tenha sido uma das causas do acidente, porque praticamente não existia lona. Estava quase ferro com ferro. Não tem como segurar um veículo assim — afirmou o delegado, que ainda analisa o documento.

Outras análises

A polícia investiga também outras variáveis que possam ter colaborado para o desfecho que vitimou alunos e funcionários da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Para isso, outras análises serão solicitadas.

— A gente está analisando ainda o laudo na sua complexidade total para verificar se há outras causas, o que só será esclarecido com outros quesitos complementares e talvez uma nova perícia no próprio ônibus que pode ser requisitada — acrescentou o delegado em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha.

O ônibus após o acidente, em Imigrante, no Vale do Taquari. André Ávila / Agencia RBS

Além de definir as causas do acidente, esses laudos podem evidenciar se o comportamento do motorista que conduzia o ônibus foi adequado à situação, indica o delegado.

Após todas as análises, a polícia deve finalizar o inquérito, que segue sem previsão para a conclusão.

O que diz a UFSM

Procurada pela reportagem, a universidade afirmou que, como ainda não foi comunicada oficialmente, não irá comentar o assunto.

O acidente

O acidente com o ônibus, por volta das 11h15min de 4 de abril, provocou sete mortes na estrada que liga Imigrante à Rota do Sol (RS-453), no Vale do Taquari. O ônibus teria caído em um barranco por cerca de 100 metros, tombando por repetidas vezes.

Além dos sete mortos, 26 pessoas ficaram feridas.

O veículo transportava estudantes do Colégio Politécnico da UFSM para uma visita ao Cactário Horst, que fica em Imigrante. O local é referência no país na produção de plantas ornamentais, com milhares de espécies de cactus e suculentas.

As vítimas

Dilvani Hoch, 55 anos

Elizeth Fauth Vargas, 71 anos

Fátima E. R. Copatti, 69 anos

Flavia Marcuzzo Dotto, 44 anos

Janaina Finkler, 21 anos

Marisete Maurer, 54 anos

Paulo Victor Estefanói Antunes, 27 anos