Pedido de medida protetiva online entra em vigor no RS, e polícia anuncia novas ações de proteção à mulher

Está disponível a partir desta quinta-feira (24) a ferramenta para solicitação de medida protetiva de urgência pela internet . O recurso visa abrir mais um canal para mulheres denunciarem agressores e foi lançado após a onda de feminicídios registrada no Rio Grande do Sul . Em cinco dias, 10 mulheres foram mortas por homens.

De acordo com o chefe da Polícia Civil do Estado, delegado Fernando Sodré, a ferramenta é pioneira no Brasil e busca ajudar a romper o ciclo de violência contra as mulheres.