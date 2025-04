PCC pode ter executado suspeito de matar aluna da USP, segundo a polícia

Bruna Oliveira da Silva foi encontrada morta em 17 de abril, quatro dias após desaparecer. Facebook / @bruybs / Reprodução

Esteliano Madureira, suspeito da morte da estudante da Universidade de São Paulo (USP) Bruna Oliveira da Silva, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (23), próximo de uma área de mata na Avenida Morumbi, na zona sul de São Paulo. O corpo do homem de 43 anos apresentava sinais de tortura.

Uma das hipóteses da Polícia Civil é de que ele tenha sido executado pelo "tribunal do crime" do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma espécie de justiça paralela do crime organizado.

— Talvez seja a principal linha de investigação, ainda não confirmada — afirmou na quinta-feira (24) o delegado Rogério Thomaz, chefe da Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme o boletim de ocorrência, Madureira estava envolto em uma lona azul e com as pernas amarradas uma à outra. Ele tinha mais de 10 perfurações por faca ou outro instrumento pontiagudo em locais como tórax, abdômen e nuca.

Dinâmica da execução

As investigações indicam que Madureira teria sido levado vivo na última terça-feira (22) de Itaquera, na Zona Leste, onde ele morava e onde Bruna foi morta, até Paraisópolis, na Zona Sul, relativamente perto de onde o corpo foi deixado.

A polícia, porém, não descarta que o crime tenha sido cometido por outros grupos, em vez do "tribunal do crime".

— A própria comunidade local tinha interesse em descobrir quem foi — afirmou Thomaz.

Madureira é descrito pela polícia como "contumaz usuário de drogas". Ele já teria sido autuado por roubo, segundo informações preliminares. O suspeito morava na comunidade da Prainha.

— É uma comunidade a 300 metros de onde o corpo da Bruna foi encontrado — disse o delegado Alexandre Menechini, da 2ª Delegacia da Divisão de Homicídios.

De acordo com a polícia, moradores da região afirmaram que ele teria apresentado nervosismo depois que o corpo de Bruna foi encontrado. O DHPP havia representado pela prisão temporária do suspeito na quarta-feira à noite. Na mesma noite, um corpo foi encontrado e, na manhã de quinta, identificado como o do suspeito.

A Polícia Civil agora busca identificar os autores do crime. A defesa de Madureira não havia sido localizada até a publicação deste texto.

Assassinato de Bruna

A jovem foi atacada enquanto caminhava para casa, na noite de 13 de abril, na saída no terminal de ônibus da Estação Corinthians-Itaquera do metrô. A escolha da vítima teria sido aleatória, segundo a polícia.

— Após arrebatar a Bruna, ele (suspeito) adentra um terreno que tinha um buraco no muro e sobe com ela — afirmou Thomaz.

O corpo dela foi encontrado em 17 de abril, em um estacionamento na região da Vila Carmosina, na Zona Leste. Ele estava seminu, com sinais de violência.

— A gente acredita na hipótese de ela ter sofrido violência sexual — disse o delegado.