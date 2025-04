Padrasto é condenado a 25 anos por matar enteada em Porto Alegre

Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri, a 25 anos e oito meses de prisão por matar a enteada, de um ano e sete meses. De acordo com a investigação, o homem asfixiou a criança em abril de 2016 no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre.

De acordo com as investigações, o padrasto teria cometido os crimes contra as crianças como forma de punição à companheira. As duas vítimas eram frutos de relacionamentos da mulher com outros homens, durante períodos de separação do casal.