Operação policial bloqueia R$ 13 milhões de grupo criminoso suspeito de extorquir empresários no Vale do Sinos

Operação da Polícia Civil, deflagrada às 5h desta quarta-feira (16), bloqueou R$ 13,3 milhões de grupo criminoso suspeito de extorquir empresários no Vale do Sinos e praticar lavagem de dinheiro. A ação tem como alvos 10 pessoas e uma empresa. Mandados também foram cumpridos no Litoral Norte e Região Metropolitana.