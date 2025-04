Obras de revitalização de espaços públicos no bairro Santa Tereza devem começar no primeiro trimestre do ano que vem

Ordem de início foi assinada em cerimônia realizada nesta sexta. Gabriela Plentz / Agência RBS

O governo do Estado assinou nesta sexta-feira (25) a ordem de início da execução do projeto que irá revitalizar espaços públicos no bairro Santa Tereza, zona sul de Porto Alegre. A iniciativa faz parte do programa RS Seguro COMunidade, que tem objetivo de integrar policiamento e benefícios sociais para comunidades carentes.

O escritório de arquitetura selecionado para o trabalho terá cerca de sete meses para concretizar o projeto urbanístico. A expectativa é de que as obras comecem no primeiro trimestre de 2026.

O desenho arquitetônico apresentado indica que serão revitalizados cinco espaços para a comunidade da Cruzeiro: as praças Rejane Vieira, Moderna e Cícero do Amaral, além do Mirante do Morro de Santa Tereza e o campo de futebol da Vila Gaúcha.

Entre as melhorias previstas estão a cobertura de quadras esportivas, a instalação de vestiários e banheiros públicos, de churrasqueiras e espaços comunitários.

No campo de futebol da Vila Gaúcha, a ideia é melhorar a conexão entre o Belvedere e a parte mais baixa da região. Serão cerca de R$ 60 milhões em investimentos.

— A gente faz a revitalização das praças, com pequenos caminhos, coberturas de quadra, reforça a relação das pessoas que vivem ao redor do espaço público, com o intuito de transformar esses espaços mais seguros e, por consequência, a cidade inteira mais segura. O que a gente faz é praticamente desenhar o que a comunidade pediu para o RS Seguro — explica Cássio Sauer, sócio do escritório de arquitetura que teve a proposta vencedora do concurso.

Opiniões da comunidade foram ouvidas

De acordo com o governo do Estado, as reformas foram idealizadas após oficinas ouvindo a comunidade do entorno. Moradora da Rua Dona Helena, ao lado de uma praça que será beneficiada, Cristiane Lopes, 42 anos, disse que participou dos encontros:

— Gostei muito porque eu pude dar meu depoimento. Cada praça teve umas pessoas que se envolveram nos seus locais. Como a nossa é da Praça Regina Vieira, aí tivemos o nosso envolvimento também. Vai ser muito importante para as pessoas da comunidade, mas de fora também — avaliou.

A manutenção dos espaços ficará a cargo da prefeitura de Porto Alegre. Conforme o prefeito Sebastião Melo, as novas estruturas serão incluídas na zeladoria do município.

Esse é o segundo território anunciado no projeto. O primeiro foi o bairro Umbu, em Alvorada, na Região Metropolitana. Por lá, conforme o secretário-executivo do Programa RS Seguro, delegado Antônio Padilha, o projeto urbanístico deve ficar pronto em outubro:

— Nós estamos intensificando esse tipo de iniciativa. A diretriz é que todas as secretarias direcionem seus esforços para esses territórios — avaliou Padilha sobre outras ações na região, como a oferta de oportunidades para jovens e o policiamento.

Na próxima semana, será apresentado o plano para o bairro Rubem Berta, na zona norte da Capital.

O programa

O RS Seguro COMunidade é o braço social do programa RS Seguro, conjunto de providências de segurança pública implementadas nos 17 territórios com maiores índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) do território gaúcho. O objetivo é transformar a realidade desses locais por meio de diversas ações de políticas.

O governo planeja investir R$ 310 milhões na execução das ações de todo o programa, sendo R$ 180 milhões para a construção dos Projetos Urbanísticos Integrados (PUIs, que têm maior porte), nesses três maiores: Umbu, Santa Tereza e Rubem Berta.

Outros R$ 90 milhões devem ser aplicados até 2026 por diversas secretarias de Estado, priorizando programas de geração de renda, engajamento jovem, educação e cidadania, saúde da família e meio ambiente.