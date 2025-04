Mulher vítima de feminicídio em Parobé estava grávida, afirma polícia 

A mulher de 25 anos morta a facadas em Parobé, no Vale do Paranhana, na madrugada desta sexta-feira (18), estava grávida. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que trata o caso com feminicídio. O crime aconteceu no bairro Morada do Funil. A vítima foi identificada como Caroline Machado Dorneles.