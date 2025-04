Mulher é morta em frente ao trabalho em Pelotas; ex é suspeito

Seis feminicídios na sexta-feira

O Rio Grande do Sul registrou seis feminicídios na última sexta-feira (18). Os casos ocorreram em municípios de diferentes regiões do Estado, mas em comum, tinham o fato de nenhuma das vítimas ter medidas protetivas c ontra os suspeitos, todos ex-companheiros delas.

Dois crimes aconteceram durante a madrugada, em Parobé, no Vale do Paranhana, e em Feliz, no Vale do Caí. Outros quatro foram registrados durante a tarde: em São Gabriel, na Fronteira Oeste, em Viamão, na Região Metropolitana, em Bento Gonçalves, na Serra, e em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.