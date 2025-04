Mulher é morta a facadas e marido confessa crime em Novo Hamburgo

Conforme a denúncia, a mulher teria sido esfaqueada diversas vezes enquanto dormia. Deam Novo Hamburgo / Divulgação

Uma mulher de 33 anos foi encontrada morta na manhã deste sábado (12), dentro da casa em que morava, no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O companheiro e pai da filha dela confessou o crime e foi preso em flagrante.

Segundo a Brigada Militar, a denúncia foi realizada pelo pai do homem de 31 anos apontado como o assassino. As identidades da vítima e do homem preso não foram divulgadas.

LEIA TAMBÉM Vídeo mostra agressões contra segundo torcedor colombiano que morreu após briga na Cidade Baixa

Conforme a denúncia do pai do homem preso, a mulher foi esfaqueada diversas vezes enquanto dormia. A filha do casal, de cinco anos, estava no local.

O delegado Adam Lauxen, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, responsável pelo caso, afirma que o casal estava bebendo na noite anterior ao crime, quando discutiram sem motivação específica.

LEIA TAMBÉM Laudo descarta presença de sangue na casa onde menino passou a noite antes de ser jogado de ponte

Horas após a briga, o homem pegou uma faca e desferiu vários golpes na região do pescoço da vítima. Depois, ele levou a filha até a casa do pai, onde confessou ter matado a mãe da criança.

O delegado aponta que parentes vizinhos do casal não ouviram brigas na noite de ontem. Não havia histórico de violência doméstica entre o casal e nenhum deles tinha antecedentes criminais.