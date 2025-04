Mulher é encontrada morta em casa incendiada em Cidreira

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma casa incendiada em Cidreira , no Litoral Norte. Os bombeiros foram acionados por volta das 21h desta segunda-feira (28), na rua 10, no bairro Chico Mendes, e encontraram o corpo carbonizado.

Moradores relataram que ouviram tiros na região momentos antes. De acordo com a Polícia Civil, no local do crime foram encontradas cápsulas de armas de calibres 9 milímetros e 380.