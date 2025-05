Motorista de ônibus é libertado após ser mantido refém em São Paulo

O motorista de um ônibus do transporte coletivo de São Paulo está foi mantido refém na Avenida Doutor Luís Ayre, zona leste da capital paulista por mais de duas horas. Ele foi libertado por volta das 20h05min. Não havia passageiros no veículo. As informações são do g1.

O suspeito estava com uma faca e é ex-funcionário de uma empresa de transporte. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram ao local e negociaram com o sequestrador.

Em torno das 17h40min, a Polícia Militar de SP foi acionada para atender a ocorrência na região perto da saída da estação Corinthians-Itaquera do Metrô, que funciona normalmente.

Um funcionário da empresa afirmou à reportagem que o ex-funcionário trabalhou como cobrador durante três anos e pediu demissão há dois meses.

Ele trabalhava durante a manhã e nunca demonstrou comportamento agressivo ou suspeito, ainda de acordo com o outro funcionário. Ele não conhecia o motorista que está sendo mantido refém.

O que diz a Polícia Militar