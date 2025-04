Motociclista alvo de protestos no Vale do Sinos é o principal suspeito de tentar estuprar adolescente

Até então, a Polícia Civil evitava divulgar informações sobre o suspeito para não atrapalhar o andamento da investigação. Na sexta-feira (28), a Delegacia de Estância Velha pediu a prisão temporária e solicitou mandados de busca em endereços ligados ao suspeito, por conta do caso de estupro. Os pedidos foram deferidos no sábado, após o protesto.

Sequência de ataques

A menina voltava do supermercado acompanhada do irmão de 10 anos quando foi abordada pelo criminoso, por volta das 18h30min. O agressor teria visto os dois, descido da moto e prensado a menina contra a parede de um prédio, segundo a polícia.

Depois, outros dois casos semelhantes de abordagens a mulheres foram registrados no município de Novo Hamburgo, um no bairro Rincão e outro no bairro Petrópolis, com pouca diferença de tempo.