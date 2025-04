Morte de torcedores colombianos: PF e PRF fazem barreiras em aeroportos e rodovias

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão auxiliando a investigação da Polícia Civil sobre a briga entre torcedores colombianos do Atlético Nacional, na madrugada de sexta-feira (11), em Porto Alegre, que resultou em duas mortes. As corporações colaboram fazendo barreiras em aeroportos e rodovias para tentar identificar e deter suspeitos de envolvimento no caso, que aconteceu no bairro Cidade Baixa.