Morre segunda vítima que comeu ovo de Páscoa suspostamente envenenado, no Maranhão; mãe segue hospitalizada

Morreu no início da tarde de terça-feira (22) a segunda vítima envolvida no caso do ovo de Páscoa que suspostamente foi envenenado em Imperatriz, no Maranhão. Evelyn Rocha Silva, 13 anos, estava internada desde 16 de abril. Seu irmão, Luís Fernando, de sete anos, faleceu no dia 17.