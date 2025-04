Menino de cinco anos estava vivo quando foi jogado de ponte pelo pai em São Gabriel, diz perícia

Tiago circulou com a criança de bicicleta antes do crime. Polícia Civil / Divulgação

O laudo de necropsia do Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou que a morte do menino Théo Ricardo Ferreira Felber, de cinco anos, foi ocasionada por traumatismo crânio-encefálico, devido à queda da ponte. A perícia confirma a principal hipótese da Polícia Civil, de que a criança havia sido jogada ainda com vida da ponte sobre o Rio Vacacaí, em São Gabriel, no dia 25 de março.

A perícia também apontou que os sinais de esganadura que a criança tinha no pescoço eram de momentos anteriores, o que indica que Théo já havia sido vítima de tentativa de homicídio pelo pai.

Já a perícia realizada na casa onde a criança esteve com o pai, Tiago Ricardo Felber, 40 anos, não encontrou vestígios de sangue no local. Esse é mais um elemento que indica que todas as lesões no menino decorreram do impacto após ser atirado da ponte.

Relembre o caso

Em depoimento, o homem contou que esganou o filho durante a noite anterior ao crime, mas a criança recuperou os sinais vitais. O menino apresentava lesões antigas no corpo.

Câmeras de segurança registraram Tiago carregando Théo por cerca de três horas em uma bicicleta antes de o menino ser encontrado morto.

Após o crime, ele também enviou áudios no WhatsApp afirmando que teria jogado a criança da ponte.

O homem se apresentou à polícia à Brigada Militar e afirmou ter arremessado o filho do local. Ele afirmou que cometeu o crime para se vingar da ex-companheira.