Medida protetiva de urgência online deve facilitar o acesso das mulheres e diminuir o tempo de obtenção; saiba como vai funcionar

A ferramenta para solicitação de medida protetiva de urgência pela internet deve ser lançada até sexta-feira (25) no Rio Grande do Sul, de acordo com a Polícia Civil. O recurso já vinha sendo desenvolvido, porém, devido à recente situação registrada no Estado – com seis casos de feminicídio em menos de 24 horas na sexta-feira (18) –, será dada celeridade ao processo.