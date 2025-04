Médico acusado de matar esposa em Canoas é indiciado por maus-tratos contra o filho 

André Lorscheitter Baptista está preso desde outubro de 2024. RBS TV / Reprodução

A Polícia Civil indiciou, nesta quinta-feira (3), o médico André Lorscheitter Baptista, 48 anos, por maus-tratos contra o próprio filho, de dois anos. Ele é acusado de matar a esposa em Canoas, na Região Metropolitana, em outubro de 2024, e está preso.

De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas, Maurício Barison, o médico aplicava a medicação sedativa desde os sete meses de idade da criança. Ele foi indiciado por maus-tratos com abuso de meios de disciplina ou tratamento.

Com tal comportamento, segundo o delegado, o suspeito expôs a saúde da criança a riscos, mesmo que o objetivo não fosse deliberadamente causar mal, mas modificar o comportamento da criança.

Baptista está preso na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) desde o dia 29 de outubro. Ele é réu por suspeita de assassinar a esposa, Patrícia Rosa dos Santos, 41 anos, com uso de sedativos e medicamentos.

Sedativo

Frascos do medicamento foram encontrados pela polícia na casa onde o menino vivia com os pais, no bairro Igara, em Canoas. Logo depois da descoberta, o homem foi preso pela morte da esposa e mãe da criança, sob a suspeita de envenená-la. Laudos do Instituto-Geral de Perícias apontaram a presença de medicamentos no sangue de Patrícia.

Durante a investigação, que durou seis meses, a polícia teve acesso a um vídeo onde a criança aparentava estar sob efeito de fortes sedativos. Dentro da escola, o menino caminhava com o andar cambaleante, fala arrastada e vistas caídas. Exames clínicos e toxicológicos foram realizados, mas devido ao tempo de metabolização, os resultados foram inconclusivos.

Testemunhas ouvidas pela polícia confirmaram que a situação ocorria de forma rotineira. Também foram analisadas imagens de câmeras de segurança e o celular de Patrícia.

— Algumas testemunhas relataram que a mãe do menino confidenciava para amigas que o suspeito administrava um medicamento benzodiazepínico (...) no menino desde os sete meses de idade. A mãe não conseguia confrontá-lo em razão do que o suspeito poderia fazer com ela — contextualizou o delegado.

Conforme o delegado, a criança não tinha indicação médica para receber tais remédios.

Feminicídio e fraude processual

Baptista está preso na Penitenciária Estadual de Canoas desde o dia 29 de outubro. Ele responde pelos crimes de feminicídio e fraude processual e será julgado com os agravantes da vítima ser mãe de uma criança (filho do réu); menosprezo ou discriminação à condição de mulher; emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa de Patrícia.

A primeira audiência do caso está marcada para o dia 30 de junho. De acordo com a Justiça, será realizada às 14h na 1ª Vara Criminal da Comarca de Canoas. Além das testemunhas, também há possibilidade de o réu depor no mesmo dia.

Registro profissional suspenso

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) aplicou interdição cautelar total ao médico. Ele teve o registro profissional suspenso e está proibido de exercer a medicina por seis meses.

A decisão foi homologada no dia 19 de março de 2025 pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A interdição cautelar é um procedimento administrativo. A medida só pode ser adotada pelos Conselhos Regionais de Medicina até o julgamento final do Processo Ético-Profissional, ainda sem data.

O que diz a defesa

A defesa de André Lorscheitter Baptista, representada pelo advogado Luiz Felipe Mallmann de Magalhães, emitiu uma nota nesta sexta-feira (4) destacando "que o inquérito policial constitui um procedimento administrativo de natureza investigativa, sem caráter condenatório, sendo sua conclusão desprovida de juízo definitivo de culpa".

A defesa também ressalta que "a Autoridade Policial concluiu pelo não indiciamento do Dr. André pelo crime de estupro de vulnerável, por ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria".

A nota também afirma que "os elementos reunidos reforçam que o Dr. André sempre manteve uma relação afetuosa e zelosa com seu filho, sendo reconhecido por profissionais da área da saúde, educadores e pessoas próximas como um pai dedicado e presente, afastando qualquer suspeita infundada".

O comunicado afirma, ainda, que o "Dr. André Lorscheitter Baptista nega veementemente ter ministrado qualquer medicação ao filho ou ter adotado qualquer comportamento que colocasse em risco sua integridade física, psicológica ou sexual. Ao contrário, os elementos colhidos no inquérito revelam de forma inequívoca sua conduta íntegra e atenciosa como pai, sendo reiteradamente descrito como alguém comprometido com o bem-estar e o desenvolvimento de seu filho."