Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Santa Cruz do Sul

O homem investigado por feminicídio registrado em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, teve a prisão preventiva decretada. A decisão foi tomada pela juíza de Direito Márcia Inês Doebber Wrasse, da 1ª Vara Criminal, no sábado (19).

Ele está sendo investigado pela morte de Simone Andrea Meinhardt, 49 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso. O fato foi registrado na sexta-feira (18), no bairro Bom Jesus, em Santa Cruz do Sul, e foi um dos seis feminicídios que aconteceram no RS na Sexta-feira Santa.

A decisão da magistrada foi tomada logo após o flagrante do homem que teria sido encontrado ferido na residência da vítima. A juíza destacou a comprovação preliminar do delito e os indícios apontando a autoria do crime, conforme boletim de ocorrência e depoimentos colhidos.

Os policiais teriam ido até a casa da mulher após populares informarem sobre um suposto caso de violência doméstica, mencionando que a vítima vinha recebendo ameaças dele.

Simone foi encontrada morta, e o homem ferido por arma branca. O suspeito era usuário de cocaína, mas não tinha antecedentes criminais, segundo a Polícia Civil. A vítima não tinha medida protetiva contra o homem.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a audiência de custódia não foi realizada devido à internação do investigado, que permanece na UTI do Hospital Santa Cruz.

Como pedir ajuda

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte , na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.