Justiça aceita denúncia, e pai que confessou ter arremessado filho da ponte em São Gabriel se torna réu

A Justiça gaúcha aceitou nesta terça-feira (29) a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) contra Tiago Ricardo Felber , 40 anos. O homem confessou t er arremessado o filho de cinco anos da ponte sobre o Rio Vacacaí, em São Gabriel, na Fronteira Oeste, em 25 de março. Ele está preso preventivamente.

Com a decisão, Felber se torna réu e passar a responder perante à Justiça por três crimes : homicídio seis vezes qualificado, tentativa de homicídio cinco vezes qualificada e ameaça.

Zero Hora procurou a defesa de Felber, que não retornou até o fechamento desta publicação. Em manifestação anterior, havia informado que somente se manifestaria nos autos do processo.

A denúncia

Conforme a acusação, no dia 25 de março, Felber saiu de casa com a intenção de matar o próprio filho, Théo Ricardo Ferreira Felber, cinco anos, dissimulando o desejo com um passeio de bicicleta. Durante o percurso, procurou um local para cometer o assassinato, mantendo a criança distraída até a chegada à ponte sobre o Rio Vacacaí, onde ocorreu o crime.