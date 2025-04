Júri de acusado de espancar homem até a morte no bairro Bom Fim é cancelado

O júri do acusado de espancar até a morte Linton Ferreira, 46 anos , no bairro Bom Fim , na Capital, em 2022, foi cancelado no final da manhã desta terça-feira (8), pouco depois de começar. A decisão ocorreu após um perito citar informações que ainda não constavam no processo.

A defesa do réu Ismael Vezner dos Santos, acusado de homicídio qualificado, pediu a interrupção do julgamento para analisar os dados. A solicitação foi atendida pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Francisco Luís Morsch, baseado no princípio de ampla defesa do réu.