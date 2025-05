Jovem de 17 anos inicia tiroteio que deixou dois mortos e três feridos no Balneário Cassino 

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um tiroteio no Balneário Cassino , em Rio Grande, na madrugada deste sábado (26). O caso aconteceu por volta das 3h30, na Rua São Borja, esquina com a Avenida Rio Grande. Um dos mortos foi quem iniciou o tiroteio .

De acordo com a Polícia Civil, um adolescente de 17 anos efetuou os disparos contra um carro onde estavam dois homens. Um deles, identificado como Elo Rodrigues Ballester, de 18 anos, foi atingido e morreu no local. O motorista do veículo, um homem de 26 anos, foi baleado na mão direita, conseguiu fugir e procurou socorro.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo do atentado era atingir os dois ocupantes do veículo, que teriam histórico de desavenças pessoais com o atirador e envolvimento com tráfico de drogas.