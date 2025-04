Homem suspeito de feminicídio de grávida em Parobé se entrega à polícia

— A DP de Parobé realizou o interrogatório do suspeito, o qual manifestou que iria exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio. O próximo passo é continuar as diligências e aguardar o laudo do IGP (Instituto-Geral de Perícias) — afirmou o delegado Francisco Leitão.

Seis feminicídios na sexta-feira

O Rio Grande do Sul registrou seis feminicídios nesta sexta-feira (18). Dois crimes aconteceram durante a madrugada, em Parobé, no Vale do Paranhana, e em Feliz, no Vale do Caí. Outros quatro foram registrados durante a tarde: um em São Gabriel, Fronteira Oeste; outro em Viamão, na Região Metropolitana; um em Bento Gonçalves, na Serra; e outro em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.