Homem é preso após fugir de abordagem policial em Esteio

Após desobedecer a ordem de parada, o homem seguiu por seis quilômetros , só parando quando colidiu o carro contra um barranco às margens da rodovia. No veículo também estavam o filho dele, de dois anos , e duas mulheres.

De acordo com a PRF, ele era foragido por tráfico de drogas. No veículo, um Fiat Cronos, foi localizada uma pistola calibre 9 milímetros com numeração raspada, além de 34 unidades de munição e porções de drogas.