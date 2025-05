Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar personal trainer e abandonar corpo em frente à casa dos pais da vítima

O réu, Alexsandro Alves Gunsch, durante o julgamento. TJRS / Divulgação

Alexsandro Gunsch, 49 anos, foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato de Débora Michels Rodrigues da Silva, 30. A sentença foi proferida na madrugada deste sábado (26), após mais de 16 horas de julgamento.

Os dois estavam em processo de separação quando o crime ocorreu em 26 de janeiro de 2024, em Montenegro, no Vale do Caí. O corpo da vítima foi abandonado na calçada em frente à casa da família de Débora.

Gunsch foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Esta foi a segunda tentativa de julgar Gunsch. Em março, no começo da sessão, a juíza Débora Vissoni anunciou que o réu havia revogado os poderes da advogada que lhe defendia até então. Como ele não apresentou nova defesa, o julgamento não pode ser realizado. Dias depois, nova data foi agendada pelo Judiciário.

O homem está preso desde 28 de janeiro de 2024, quando apresentou-se à Polícia Civil e confessou o assassinato da companheira.

Comoção

Débora Michels Rodrigues da Silva, 30 anos, a Debby, era personal trainer. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A morte de Débora causou comoção no município de Montenegro, onde chegou a ser realizado um protesto. Debby, como era conhecida, atuava como personal trainer desde 2011. Nas redes sociais, ela compartilhava dicas de treinos e rotina na academia.

Formada em Educação Física pela Unisinos, trabalhava em uma academia em Montenegro. Dedicada aos cuidados com o corpo, ela também chegou a vencer competições de fisiculturismo. Alexsandro também é fisiculturista.

Relembre o caso

Débora Michels Rodrigues da Silva foi encontrada morta na manhã de 26 de janeiro do ano passado, em frente à casa dos pais. À Polícia Civil, o homem admitiu ter agredido a mulher e ter abandonado o corpo dela na calçada.

Em depoimento, Gunsch disse à polícia que, durante uma discussão, ele e a vítima trocaram agressões. Na sequência, ele teria a segurado pelo pescoço, levantado e a arremessado contra um guarda-roupas, momento em que ela teria começado a passar mal.

Depois, ele relata que colocou Débora no carro e, no deslocamento, percebeu que ela estava morta. Gunsch disse ter ficado desesperado com a situação e decidido deixar o corpo em frente à casa da família.

Acusação diz que crime foi premeditado

No entendimento do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), no entanto, o crime teria acontecido de outra forma. Para a acusação, ele assassinou Débora de forma premeditada. Após fazer uso de cocaína, por estar irritado pelo término do relacionamento, teria esganado a personal trainer.

Após, conforme o MP, o homem recolheu o corpo dela, colocou em seu carro e abandonou em frente à casa dos pais dela. A morte, conforme certidão de óbito, foi causada por asfixia mecânica. Para o Ministério Público, o motivo torpe se dá em razão do sentimento de posse do réu em relação à vitima.

Dois dias antes de ser encontrada morta, Débora havia feito a vistoria no imóvel onde planejava recomeçar a vida.

Contraponto

A defesa de Alexsandro Gunsch se manifestou por meio de nota; leia a íntegra:

"A defesa do réu vem a público esclarecer que o julgamento ocorrido na data de ontem, perante o Tribunal do Júri da Comarca de Montenegro, será objeto de recurso de apelação ao Tribunal de Justiça.

Importante destacar que a condução dos trabalhos pela magistrada presidente do júri comprometeu a imparcialidade do julgamento, circunstância que pôde ser constatada por todos que acompanharam a sessão, seja presencialmente no fórum, seja pela transmissão ao vivo realizada pelo Tribunal de Justiça.

A atuação parcial verificada em plenário configura grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, impondo, assim, a necessária anulação do julgamento.

A defesa, convicta da nulidade, informa que já está adotando todas as providências cabíveis para a salvaguarda dos direitos de seu constituinte.

Santa Cruz do Sul, 26 de abril de 2025.

Ezequiel Vetoretti, Rodrigo Vares, Eduardo Vetoretti e Arthur Martins Nascimento"

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul