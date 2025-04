Foragido da justiça é preso pela Brigada Militar após perseguição em Porto Alegre 

O caso aconteceu por volta das 22h20min e a perseguição durou mais de dez minutos , após policiais do 11° batalhão da BM serem informados sobre um carro clonado circulando pela Avenida Sertório.

Os agentes tentaram abordar o veículo na altura do cruzamento da Sertório com a Rua Carneiro da Fontoura, no bairro Jardim São Pedro, mas o carro não parou.