Falsa biomédica que realizava procedimentos estéticos sem registro é investigada pela Polícia Civil do RS

A reportagem entrou em contato com o advogado de Maria Ana, João Daniel Cerqueira de Oliveira, mas ele não quis se manifestar até a última atualização desta matéria.

Nas redes sociais, Maria Ana mostra atendimentos em vários Estados do Brasil, com fotos em blocos cirúrgicos e imagens de procedimentos estéticos, todos feitos de maneira irregular .

— Eu realizei o procedimento. Fiquei com sequelas uns três meses, sem sentir essa parte inferior. E hoje ainda tenho uma sequela, em que eu sinto a face repuxar — diz a empresária Luana Barreto, que foi atendida pela investigada.

De acordo com a delegada Luciana Smith, três pessoas se submeteram ao mesmo procedimento, conhecido como "endolift", e relataram problemas . Uma delas levou o caso à polícia, que pesquisou sobre a formação da falsa biomédica e descobriu que ela não tinha formação — o Conselho Regional de Biomedicina confirmou a ausência de registro .

Maria Ana apagou as redes sociais e não está mais no Estado. Conforme a investigação, já há provas de que Maria Ana mentia para os pacientes.

— Ela se apresenta com dois nomes, e nenhum deles está inscrito em nenhum conselho regional do Brasil. Ela se diz biomédica e não é. É um caso que tem que ser tratado como estelionato — diz Renato Minozzo, presidente do Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região.