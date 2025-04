Dois homens são presos por extração irregular de madeira na zona sul de Porto Alegre

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (14) após uma denúncia de extração irregular de madeira na Estrada São Caetano, no Lami, na zona sul de Porto Alegre. Conforme a Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), 6 mil metros quadrados de vegetação exótica e nativa foram derrubados e outros mil metros quadrados queimados.

As intervenções não foram autorizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Além das prisões, foram apreendidos galões com gasolina e óleo, uma motosserra, um caminhão utilizado na extração e madeira.