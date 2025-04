Dois homens são detidos após episódio de desacato a agentes do Detran na madrugada desta quinta-feira

Um homem de 22 anos e outro de 25 foram detidos por desacato pela Brigada Militar (BM) por volta da meia-noite desta quinta-feira (24), em Porto Alegre, após o mais jovem ofender agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O caso aconteceu na Avenida Carlos Gomes , próximo ao viaduto que passa sobre a Avenida Protásio Alves. No local, estava sendo realizada uma barreira da Operação Balada Segura. De acordo com a BM, o jovem de 22 anos teria furado a blitz em um primeiro momento de moto, por volta de 22h, quando se deslocava ao trabalho.

Por volta da meia-noite, o mesmo homem teria voltado ao local da operação já no caminhão de uma empresa terceirizada de uma concessionária de energia elétrica, onde ele trabalha. Ele teria xingado as equipes do Detran. Os agentes pediram para que ele parasse, porém o caminhão passou a barreira, parando um pouco adiante.