“Deus não vai me tirar ela assim”, diz mãe de jovem desaparecida após churrasco com amigos em Canoas

Os desaparecidos são Pedro Henrique Di Benedetto Rodrigues, de 24 anos, Vítor Juan Santiago, 18 anos, e Carolina Oliveira de Lima, de 20 anos. Eles foram a um churrasco com amigos no domingo (6) e desde então não foram mais vistos .

— A Carol saiu com a chave na bolsa. Ela ia voltar para casa. Deus não vai me tirar ela assim. Ele deve ter algum propósito. Não sei se é para me fazer ter esse movimento, de lutar contra esse tipo de violência que a gente está cansada de ver com os nossos filhos saindo e não voltando — disse Kátia Oliveira, mãe de Carolina, bastante emocionada.