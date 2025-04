Desaparecimento de três jovens após churrasco em Canoas completa duas semanas

Jovens desapareceram após um churrasco com amigos.

O desaparecimento de três jovens após um churrasco com amigos em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, completa duas semanas neste domingo (20). Eles teriam recebido uma ligação durante a confraternização, no dia 6 de abril , e não foram mais vistos desde então.

Os desaparecidos são Pedro Henrique Di Benedetto Rodrigues , Vítor Juan Santiago e Carolina Oliveira de Lima , com idades entre 18 e 24 anos. Eles não têm vínculo familiar.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Um veículo foi encontrado abandonado dois dias depois. O carro teria sido usado por um dos jovens para atividades diárias, segundo relato de familiares.

Até a mais recente atualização desta reportagem, a Polícia Civil mantinha as buscas ao trio. À medida que o tempo passa, porém, maiores são as dificuldades de encontrá-los com vida, afirma a responsável pelo caso.