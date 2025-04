Criminosos em fuga despencam de telhado de escola infantil em São Leopoldo

Uma cena inusitada assustou crianças, professores e funcionários de uma escola infantil em São Leopoldo , no Vale do Sinos. Três homens tentavam se esconder da polícia e buscaram refúgio no telhado da instituição, que cedeu e eles caíram dentro de uma sala de aula . O caso ocorreu por volta das 8h30min de terça-feira (29).

Ao escutar os barulhos no telhado, a equipe da Escola Comunitária de Educação Infantil Juja Baby, no bairro Scharlau, afastou as crianças do ambiente. Cerca de 50 alunos estavam no local no momento do incidente. Apesar do susto, ninguém se feriu.