Corpo de recém-nascida é encontrado na casa da família após mãe dar cinco versões sobre o desaparecimento

Entenda o caso

Com o relato e as características repassadas por Eduarda, a Polícia Civil de Alagoas prendeu um suspeito no domingo (13) em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A suspeita cresceu após os policiais encontrarem diversas placas de carro dentro do veículo, no entanto, o homem explicou a origem do material e foi descartada a hipótese do crime.