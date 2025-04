Corpo de Bombeiros investiga suspeita de uso de ponto eletrônico durante concurso no RS

Fachada de batalhão do Corpo de Bombeiros Militar no RS. Reprodução / RBS TV

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul investiga a suspeita de descumprimento de regras em um processo seletivo, entre elas, o uso de ponto eletrônico. O concurso ocorreu no domingo (6) em diversas regiões do Estado e habilita soldados para a graduação de segundo sargento.

Conforme a corporação, foram constatados nove possíveis casos de transgressão às determinações previstas no edital. Os candidatos foram desclassificados.

Seis candidatos foram encaminhados à Polícia Judiciária Militar por suposto uso de ponto eletrônico ou anotações escondidas pelo corpo. Eles foram liberados e vão responder ao processo em liberdade. Em três casos, aparelhos eletrônicos emitiram sinais sonoros.

"Mesmo estando acondicionados em envelopes devidamente lacrados", afirma a instituição.

Em nota, o Corpo de Bombeiros sustentou que "tomará as providencias necessárias para que sejam apurados todos os fatos, adotando medidas legais cabíveis, tanto em aspectos disciplinares quanto processual penal militar".

O certame está mantido. Foram registradas 876 inscrições para preencher 161 vagas.

"O referido processo seletivo seguirá o curso regular, cumprindo na íntegra o cronograma divulgado pela Academia de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul", diz a corporação.

Nota do Corpo de Bombeiros

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul esclarece que na data de 06/04/2025 foi realizado processo seletivo referente ao Curso Técnico em Segurança Pública 2025 - CTSP, que habilita soldados do CBMRS a ascensão para a graduação de segundo sargento do quadro de praças bombeiro militar, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997 e suas atualizações, em conformidade com a Lei Complementar nº 10.992, de 18 de agosto de 1997 e suas atualizações, e Lei Complementar nº 15.008, de 13 de julho de 2017.

O referido certame é organizado via procedimento interno do CBMRS, com o devido rigor necessário, para que haja lisura e transparência em todas as etapas, garantindo a seriedade e a imparcialidade do processo.

Durante a realização das provas foram constatados 9 (nove) casos que descumpriram as regras editalícias e as determinações do processo seletivo, dos quais três foram episódios de eliminação, em virtude de aparelhos telefônicos terem emitido sinal sonoro, mesmo estando acondicionados em envelopes devidamente lacrados, e outros seis casos foram submetidos a nossa Polícia Judiciária Militar, para análise das circunstâncias e demais ações decorrentes.