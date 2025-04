Com balões brancos, amigos e familiares homenageiam vítima de feminicídio em Feliz

Amigos e familiares homenagearam Raíssa Müller. Daiane Rochele Barth / Arquivo pessoal / divulgação

Para lamentar a perda e demonstrar afeto, familiares e amigos de Raíssa Müller, 21 anos, promoveram uma homenagem à jovem neste sábado (26), em Feliz, no Vale do Caí.

Assim como o companheiro Eric Richard de Oliveira Turato, 24 anos, a jovem foi morta a facadas em uma residência do município no último dia 18. O principal suspeito de praticar o crime é o ex-namorado de Raíssa, Vinícius Britz, 25 anos.

Como foi a homenagem

A homenagem teve início por volta das 15h, com a missa de sétimo dia da morte de Raíssa, realizada na Igreja Três Santos Mártires. O grupo, composto por mais de cem pessoas, seguiu da solenidade em caminhada até o cemitério de Arroio Feliz, onde jaz o corpo da vítima.

O percurso de cerca de 200 metros foi embalado por palavras de conforto e orações em agradecimento pela pessoa que Raíssa foi.

Eric Richard de Oliveira Turato e Raíssa Müller estavam em casa quando foram assassinados. Instagram / Reprodução

A homenagem teve sequência com a leitura de um texto escrito por familiares, assim como depoimentos, prestados no cemitério. O grupo finalizou o ato com a soltura de balões brancos, estampados com os dizeres "Descanse em paz, Raíssa".

— A gente viveu uma semana no escuro, com muita dor, muita tristeza, pessoas com medo por conta da brutalidade do que aconteceu. A gente teve a ideia de soltar os balões para transformar essa dor, essa angústia, esse peso, em paz para ser transmitida para ela, e para demonstrar gratidão por ter convivido com ela — afirma Daiane Rochele Barth, 37 anos, prima da vítima.

Para a familiar, Raíssa era uma pessoa amorosa e que buscava cuidar das pessoas próximas, como a avó idosa, a quem a jovem prestou apoio por anos.

— Ela era muito querida por toda a comunidade, pela família, pelos amigos. Tinha uma energia muito boa e sempre tinha uma palavra de conforto. Desde pequena, sempre foi muito responsável — acrescenta.

Eric Richard de Oliveira Turato, 24 anos, foi sepultado na cidade natal, em Mariana Pimentel. Conforme a família, ele foi lembrado na homenagem deste sábado.

Entenda o caso

Raíssa Müller, 21 anos, foi morta a facadas no último dia 18 juntamente com o companheiro, Eric Richard de Oliveira Turato, 24 anos. O crime aconteceu na residência das vítimas, no município de Feliz, no Vale do Caí.

O principal suspeito de praticar o crime é o ex-namorado de Raíssa, Vinícius Britz, 25 anos. Conforme boletim de ocorrência, ele invadiu a residência das vítimas após ver uma publicação do casal junto nas redes sociais.

Raíssa e Eric Richard foram mortos na cozinha de casa, localizada às margens da RS-452, no bairro Arroio Feliz. O autor dos golpes foi encontrado ferido na piscina do imóvel, com uma facada no crânio. Segundo a polícia, ele confessou verbalmente o crime.