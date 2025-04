Colombiano envolvido em briga com duas mortes foi preso horas após o crime

Colombiano suspeito de envolvimento em morte após briga na Cidade Baixa foi preso tentando sair do RS.

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa confirmou que um colombiano está preso pelo homicídio de um dos torcedores do Atlético Nacional morto durante brigas na Cidade Baixa na madrugada de sexta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o caso era mantido em sigilo para não atrapalhar o andamento das investigações, pois ainda é apurado o envolvimento de outras pessoas.

O homem foi identificado como Jeferson Hernando Pamplona , 33 anos, que foi preso em flagrante tentando deixar o Rio Grande do Sul. Ele estava na rodoviária da Capital e pretendia embarcar para São Paulo (SP). Pamplona é suspeito da morte de Víctor Manuel Velásquez Cartagena, que foi agredido por oito pessoas ao todo e morreu na noite de sexta-feira no Hospital de Pronto Socorro.

Segundo a polícia, a morte de Alejandro Lopera Zuluaga está esclarecida. Ele foi atacado com uma faca por Cartagena e morreu no local, na Cidade Baixa. Logo em seguida, Cartagena fugiu pela Rua da República, mas foi perseguido e atacado pelo grupo de torcedores.

O delegado Mário Souza afirma que os demais colombianos suspeitos não saíram do Brasil e estão sendo monitorados. As informações foram reveladas em coletiva de imprensa sobre o caso, realizada na manhã desta terça-feira (15) pela Polícia Civil.

Confronto entre torcedores do Atlético Nacional foi próximo à esquina da Rua da República com a João Alfredo.

Entenda o caso

Uma briga entre membros de uma torcida organizada do Atlético Nacional, de Medellín, na Colômbia, resultou na morte de dois homens na madrugada de 11 de abril, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. O confronto ocorreu por volta das 3h20min, nas imediações da Rua João Alfredo.

As vítimas foram identificadas como Alejandro Lopera Zuluaga e Víctor Manuel Velásquez Cartagena, ambos colombianos de 27 anos e integrantes da torcida organizada Los Piratas.

Cartagena teria atacado Zuluaga com uma faca . Na sequência, um grupo perseguiu Cartagena. Ele tentou entrar em uma lanchonete, mas foi puxado para fora e agredido.

Um motorista de aplicativo que terminava uma viagem nas proximidades da Rua da República foi abordado por um grupo de torcedores, que colocou Zuluaga no carro e pediu que ele seguisse para o hospital. Ao notar que o homem já estava morto, ele acionou a Brigada Militar.

— Estava em uma corrida ali para a Rua da República, onde ocorreu esse incidente. Chegando ali com o meu passageiro, os torcedores do (Atlético) Nacional fizeram a volta no carro e botaram o corpo para eu levar até o hospital — conta o motorista, que pediu para não ser identificado.