A decisão do promotor baseia-se em um laudo da Polícia Técnico-Científica, que constatou a presença de material genético de um homem ainda não identificado no interior do carro de Maicol Santos.

Os quatro crimes em que Maicol Santos foi enquadrado

Motivação do crime

Segundo as investigações, o operador de empilhadeira não queria que a esposa soubesse de uma relação extraconjugal com a vítima . Por isso, foi ao encontro da adolescente para conversar e a buscou de carro logo após ela descer do ônibus, a caminho de casa.

— Comecei a conversar com ela, que não era pra ela falar com a minha esposa. Nisso, ela se alterou e começou a brigar. Começou a me agredir. E foi a hora que eu reagi. Sempre andei com uma faca no carro. Aí, no momento da exaltação, eu acabei desferindo um golpes no pescoço dela. Foram só dois golpes — disse Maicol no vídeo da confissão.