Caso Bruna: o que se sabe sobre a morte de estudante da USP encontrada com marcas de agressão e queimaduras

Bruna desapareceu na noite de 13 de abril, após deixar a estação Corinthians-Itaquera do metrô, a caminho de casa

O homem suspeito de assassinar foi identificado como Esteliano José Madureira. Ele foi encontrado morto na noite de quarta-feira (23) , com sinais de tortura e tiro na nuca.

Veja abaixo o que já se sabe sobre o caso

Quando Bruna desapareceu?

Segundo a mãe da jovem, Simone da Silva, Bruna voltava da casa do namorado, no Butantã, na zona oeste da capital paulista, no momento em que desapareceu, na noite de 13 de abril.