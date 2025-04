Casal é morto a facadas dentro de casa em Feliz; suspeito do crime, ex-namorado de vítima ficou ferido após ataque

Duas pessoas foram mortas a golpes de faca , na madrugada desta sexta-feira (18), em Feliz , no Vale do Caí. As vítimas foram identificadas pela Polícia Civil como Raíssa Müller, 21 anos, e o companheiro, Eric Richard de Oliveira Turato, 24 anos. A delegacia de Montenegro, que atendeu a ocorrência, registrou o caso como feminicídio e homicídio .

Raíssa e Eric Richard foram mortos na cozinha de casa, localizada às margens da RS-452, no bairro Arroio Feliz. O autor dos golpes foi encontrado ferido na piscina do imóvel, com uma facada no crânio. Segundo a polícia, ele confessou verbalmente o crime. Não há detalhes de como o homem se feriu.