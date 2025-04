Brigada Militar não compra novos uniformes desde 2023; secretário rebate e promete entrega para junho

Secretário de Segurança Pública do RS confirmou a demora no processo de compra de uniformes para a BM.

Durante o seu comentário no programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha , nesta quinta-feira (3), o colunista de Zero Hora Fabrício Carpinejar afirmou que a Brigada Militar não fornece fardas novas aos policiais há quase dois anos.

Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron comentou a situação na parte final do programa. Ele confirmou que o último repasse foi realizado em 2023, devido ao encerramento do contrato licitatório.