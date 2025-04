Autoridades apontam trabalho conjunto como o principal fator para Gravataí não ter registrado feminicídios nos últimos 15 meses

Sexto maior município do Rio Grande do Sul, Gravataí possui uma Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos, criada em 2024. A pasta agilizou e ampliou processos de acolhimento e acompanhamento de mulheres em situação de violência.

A secretária da mulher e direitos humanos, Analu Sônego, destaca o trabalho de acompanhamento realizado com as vítimas desde o início do processo.

— Nós somos um dos poucos municípios que fazem a audiência de violência doméstica dentro da Casa Lilás. Isso eu realmente desconheço que outro município faça. E fazemos porque quando tem audiência, a nossa assessora jurídica acompanha a vítima. Nós solicitamos que a audiência seja online, com o agressor no fórum e a vítima ali na casa conosco — afirma.

— No fórum, não tinha isso de ter uma psicóloga ou uma assistente para dar esse apoio no dia da audiência e muitas vezes ela acabava encontrando com o agressor dentro do fórum, no corredor. E isso acabava expondo ela novamente a uma situação de pressão e violação de direitos — complementa.