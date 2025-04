Após seis feminicídios em um dia, pedidos de medida protetiva poderão ser feitos online no RS

— Já estava prevista, estávamos com as coisas organizadas, uma reunião havia sido feita na semana passada. Agora, vamos colocar em funcionamento o mais rápido possível — explica Fernando Sodré, chefe de Polícia.

— Não temos certeza, mas tudo indica que as mulheres têm tanto medo que não conseguem nem ir à delegacia denunciar. Com esse sistema que permite que o companheiro violento não tome conhecimento, esperamos atender um número maior de mulheres e, consequentemente, diminuir os feminicídios — diz Sodré.

— O mecanismo legal mais crucial que temos no momento é a medida protetiva de urgência. Ela tem efetividade. O registro policial, seja físico, seja virtual, e a medida protetiva de urgência, seja física e, a partir da semana que vem, digital, ela é fundamental para romper com esse ciclo de violência que assola as mulheres na nossa sociedade — explica o delegado Christian Nedel, diretor do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis.