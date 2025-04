Apenas 15% das tornozeleiras eletrônicas disponíveis para agressores de mulheres estão em uso no RS 

Das 2 mil tornozeleiras eletrônicas voltadas para agressores de mulheres aptas para uso no Rio Grande do Sul, 300 estão em operação . O número representa 15% do total. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A medida é utilizada como ferramenta de proteção às vítimas de violência doméstica e combate aos feminicídios . Conforme o diretor do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), delegado Christiano Nedel, o número é baixo diante do aumento de casos de feminicídio.

— O que acontece às vezes é que o magistrado decide pelo monitoramento e não há o equipamento disponível na cidade. E, por vezes, o agressor tem que retornar para instalação e não volta. Mas, diante do cenário horrível do aumento de feminicídio, é mais que necessário as mulheres estarem sob algum tipo de proteção, tanto com a medida ou a tornozeleira.