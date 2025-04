Agricultor de Lagoão sai para jogar futebol e é encontrado em cova rasa dois dias depois

Um agricultor foi encontrado morto, em uma cova rasa, na manhã desta sexta-feira (11), na localidade de Caçador, em Lagoão, no Vale do Rio Pardo. Claudio Loir Ramos, 46 anos, não era visto desde a noite de quarta-feira (9), quando havia saído de casa para jogar futebol no ginásio da comunidade.